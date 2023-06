Dockmaster gearresteerd voor drugssmokkel

Opnieuw is er een man aangehouden die verdacht wordt van drugssmokkel in de haven. Gisteren heeft het RST in samenwerking met de politie de 54-jarige dockmaster aangehouden. De arrestatie vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie. Vervolgens werd de woning van de verdachte doorzocht. De dockmaster wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van grote hoeveelheden cocaïne in containers. Daar maakte hij zich al een tijd aan schuldig, samen met andere havenmedewerkers. De containers hadden Europa als eindbestemming. Eerder werden in deze zaak al twee havenbeveiligers aangehouden. Beiden zitten nog vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.