Banco di Caribe beperkt open

Banco di Caribe heeft haar werktijden aangepast. Bezoekers kunnen alleen ‘s morgens tussen 8 en 12 uur naar de bank voor cashbetalingen, het ophalen van pasjes en tokens voor internet bankieren. Het filiaal in Sambil is voorlopig gesloten. De bank verwijst haar klanten naar haar online platform. De afgelopen dagen hebben meerdere bedrijven hun diensten beperkt als gevolg van de pandemie. Veel medewerkers zijn ziek of zitten thuis in isolatie.