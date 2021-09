Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

Banco di Caribe is overgenomen door United Group Holdings BV. Dat is het holding-bedrijf van Gregory Elias, waar ook zijn United Trust onder valt. Banco di Caribe was onderdeel van de Ennia Holding. De Centrale Bank heeft de overname bevestigd. De verkoop is een belangrijke stap voor verzekeraar Ennia om weer financieel gezond te worden. Wat voor prijskaartje er aan de overname hangt is niet bekend gemaakt. Het gaat om een overname van Banco di Caribe op alle eilanden: Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

(Foto: Jeu Olimpio)