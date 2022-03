Banenmarkt voor toerisme en horeca

Wie op zoek is naar een baan in het toerisme en de horeca heeft geluk. Op 19 maart organiseren de belangenorganisaties in deze sector een banenmarkt. Deze vindt plaats bij het Curaçao Marriott Hotel. De toegang is gratis. Ruim twintig werkgevers staan die dag te trappelen om potentiële werknemers te ontmoeten. Momenteel staan er ruim 400 vacatures in het toerisme en de horeca open. De banenmarkt moet het personeelstekort deels oplossen.

