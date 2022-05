Banksector doorstaat pandemiestorm

De banken van Curaçao en Sint Maarten hebben de coronacrisis goed doorstaan. Dit concludeert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in een rapport. Ondanks de uitdagende omstandigheden bleken de banken veerkrachtig en in staat om schokken op te vangen. Zo bleef de solvabiliteit van de banken stabiel. Dit wordt deels veroorzaakt door de beperking die de centrale bank oplegde. Banken mochten tijdens de coronacrisis geen dividend uitkeren. Ondanks de goede positie van de banken maakt de centrale bank zich zorgen over het hoge volume aan onrendabele leningen en kredietrisico’s. Het is onduidelijk wat de omvang van de coronagerelateerde verliezen zullen zijn. Aangezien deze afhangen van het tempo van het economische herstel.