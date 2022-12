De Staten buigen zich volgende week over de begroting voor 2023. Dinsdag begint de behandeling in het parlement. Voor deze openbare vergadering zijn vijf dagen uitgetrokken. De minister van Financiën trapt de marathonvergadering af. Op papier is de conceptbegroting sluitend. Vanwege de coronapandemie lukte dat in 2020 en 2021 niet. Ook dit jaar hoefde Curaçao niet aan de begrotingsnorm te voldoen. Maar voor 2023 mag er geen tekort zijn.