Weer een politieagent op non-actief

De politie heeft deze week nog een agent op non-actief gezet. De agent zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt. Daardoor is een lopend onderzoek mogelijk in gevaar gebracht. Dat meldt de Extra. Op dit moment zijn er zeker zeven politiemedewerkers geschorst. Het gaat om drie vrouwen en vier mannen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij drie verschillende zaken, waaronder het sjoemelen met wapenvergunningen en intimiteiten onder collega’s onderling. Het merendeel van de geschorste agenten heeft een hoge rang in het korps.