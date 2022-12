Voortbestaan kruidentuin Dinah Veeris in gevaar

Het voortbestaan van de kruidentuin van Dinah Veeris hangt aan een zijden draadje. Vanwege de covid-pandemie gingen de inkomsten hard achteruit. Door de verslechterde financiële situatie van het bedrijf moesten de winkels in Otrobanda en Sambil de deuren sluiten. Om de kruidentuin met meer dan 300 soorten kruiden, planten en bomen op Fuik te redden, is Dinah Veeris vorige maand een fondsenwerving gestart. Daar is veel reactie op gekomen. Zo heeft het toeristenbureau de kruidentuin financieel gesteund. Uit dank houdt de kruidenvrouw komende zondag een open dag. De entreegelden gaan naar projecten die het voortbestaan van de tuin kunnen garanderen.

In 1981 startte Dinah Veeris haar onderzoek naar geneeskrachtige kruiden en medicinale tradities door oudere mensen te interviewen. Ze wilde de kennis van oudere generaties conserveren. In 1991 begon ze de tuin tot ontwikkeling te brengen, plant voor plant. Vervolgens schreef ze een boek over de kruiden en het gebruik ervan. Ze ontving verschillende prijzen en bekroningen voor haar inspanningen om de cultuur en de medicinale kruiden te behouden.

De open dag aanstaande zondag is van 10.00 tot 15.00 uur. Registreren kan via Facebook en WhatsApp +59995213409. Volwassenen betalen 10 gulden entree en kinderen tot 12 jaar 5 gulden. Den Paradera is in Fuik aan de Kaya Paniweri 105.