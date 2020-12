Behandeling noodwet donderdag verder

De vergadering over de Landsverordening Uitzonderingstoestand wordt morgenochtend verder gehouden. Gisteren was er een lange behandeling in de Staten. Rond elf uur ’s avonds schorste de Statenvoorzitter de vergadering. Tijdens de behandeling hebben minister-president Eugene Rhuggenaath en minister van Justitie Quincy Girigorie uitleg gegeven over de noodwet aan het parlement en vragen beantwoord van Statenleden.

Morgen is er ruimte voor een tweede vragenronde en zullen ook verschillende nota’s van wijziging behandeld moeten worden. Volgens de Statenvoorzitter zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook weer redelijk veel tijd in beslag nemen.