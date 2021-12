Belastingontvanger betaalt 4 miljoen gulden aan restitutie

De Belastingontvanger heeft gisteren 4 miljoen gulden terugbetaald aan belastingplichtigen. Dat meldt minister Silvania van Financiën op zijn facebookpagina. Vandaag verwacht de minister dat er nog eens 9 miljoen gulden wordt uitbetaald. Meer mensen hebben recht op de restitutie. Van 551 mensen zijn er namelijk geen bankgegevens bekend. Deze mensen ontvangen een formulier in de post zodat de betaling alsnog geregeld kan worden. De minister vraagt de bevolking om hem via Facebook te bevestigen als het geld is ontvangen.

