Dieven van tv’s en airco’s gepakt

Twee mensen zijn gearresteerd voor het stelen van tv’s en airco’s vorige week. Een derde persoon is inmiddels weer vrijgelaten. Tijdens een huiszoeking is een van de gestolen tv’s gevonden. Vorige week werden 200 televisies gestolen bij Polytronica en ongeveer 20 airco’s bij een winkel aan de Santa Rosaweg. Het is niet duidelijk of de twee diefstallen met elkaar te maken hebben. Het is nog onduidelijk waar de elektronica is. Mogelijk is het naar het buitenland verscheept.