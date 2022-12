Belastingplichtigen dienen massaal bezwaarschriften in

De Belastingdienst kent massaal uitstel van betaling toe. In september heeft de belastingdienst bijna 10.000 betalingpauzes toegekend. Daarvan is ongeveer de helft na afhandeling weer ingetrokken. De Belastingdienst krijgt nog steeds hoge aantallen nieuwe bezwaarschriften binnen. Dat komt deels door de verstuurde dwangschriften voor de achterstallige aanslagen van de OB en loonbelasting die in de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 zijn opgelegd.

