Justitieminister op vingers getikt

Een groep van tien ongedocumenteerde migranten is gisteren in het gelijk gesteld. De ongedocumenteerden maakten bezwaar tegen hun afwijzing voor een verblijfsvergunning. Hun aanvraag voor het verantwoord integratie traject werd afgewezen omdat ze volgens het ministerie van Justitie niet aan de voorwaarden voldoen. Onder andere vanwege hun laaggeschoolde beroepen. Dat ziet de rechter anders. De ongedocumenteerden vallen onder de doelgroep van het beleid. In het verantwoord integratie beleid wordt niet expliciet vermeld dat laaggeschoolde beroepen uitgesloten zijn. De minister moet daarom met een aangepast beleid komen voor deze groep.