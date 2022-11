Paardenrenbaan een stap dichterbij

De paardenrenbaan van ondernemer Michael Monte wordt realiteit. Aanstaande vrijdag plaatst minister Cooper van VVRP zijn handtekening voor de uitgifte van het terrein. Monte loopt al jaren met het idee rond om een hippodroom op Curaçao te bouwen. Het centrum moet in Brievengat komen. Het is de bedoeling dat mensen kunnen wedden op races. De wet- en regelgeving die deze vorm van gokken mogelijk moet maken is nog niet rond.