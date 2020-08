‘Benzineprijs stijgt om brandstof te garanderen’

De brandstoffenprijzen stijgen vanaf morgen. Volgens de regering moet dit omdat zij bezig zijn met een plan om brandstof te kunnen blijven garanderen op het eiland. Nadat het contract met PDVSA afliep in december is de raffinaderij inactief, maar moeten operationele kosten wel worden gedekt in afwachting van een nieuwe operator. Dit, omdat anders de levering van brandstof niet meer gegarandeerd kan worden. De kosten worden sinds februari gecompenseerd in de benzineprijs.

Morgen voelen we dit echt, omdat de olieprijs eerder dalend was en nu niet meer. Voor het eerst sinds februari stijgt de prijs van een liter benzine nu echt.