Beursnotering TerraMobile goedgekeurd door DCSX

Telecomprovider TerraMobile gaat naar de beurs om kapitaal op te halen. De beursnotering is onlangs goedgekeurd door de DCSX. Meerdere beleggers, waaronder financiële instellingen, hebben hun interesse geuit. De obligaties hebben een looptijd van 6 jaar en een rentevergoeding van 7,5 procent per jaar. Het prospectus komt rond 1 juni beschikbaar. Bovendien is het nog even wachten op groen licht van de centrale bank. Zodra deze binnen is mag TerraMobile via de beurs obligaties in coupures van minimaal 50 duizend gulden aanbieden aan professionele beleggers zonder dat daar een vergunning voor nodig is.

Vorig jaar kreeg TerraMobile, naast Aqualectra, een concessie van de regering voor het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een nieuw netwerk voor mobiele telecommunicatiediensten en draadloos internet.