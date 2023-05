Ruim 150.000 voor Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft ruim 150.000 gulden opgehaald met de mediaton. Gisteren traden diverse artiesten belangeloos op voor het Rode Kruis. De organisatie heeft een half miljoen nodig voor het nieuwe gebouw in Suffisant. Tot tien uur ‘s avonds konden mensen doneren. De MCB gaf een gulle donatie van 50.000 gulden. De stichting hoopt dat ze alsnog het benodigde geld bijeen krijgt om de bouw af te kunnen ronden. Drie jaar geleden werd het hoofdgebouw van het Rode Kruis in de as gelegd. Ruim 200 voedselpakketten gingen toen verloren.