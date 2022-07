Bezoek Tweede Kamer aan Nationaal Archief Curaçao

Het Nationaal Archief krijgt op 19 augustus bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer. De Nederlandse volksvertegenwoordigers komen op Curaçao een kijkje in de keuken nemen. Met name het beheer van de documenten over het slavernijverleden heeft de aandacht van de parlementariërs. Dat komt deels door de roep in Nederland om koloniale achternamen gratis te laten wijzigen. In de gemeente Utrecht is dit al mogelijk. De gemeente betaalt de kosten die inwoners moeten maken wanneer ze hun achternaam willen laten veranderen omdat die een link heeft met het slavernijverleden. De aanvraag alleen al kost 835 euro. Daar bovenop komen ook de kosten van het psychologisch onderzoek bij. Door deze kosten te dragen wil de stad Utrecht het leed van het slavernijverleden erkennen.