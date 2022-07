Kopstukken overheidsentiteiten willen een evenwichtig normeringswet

De directeuren van de overheidsentiteiten hebben naast kritiek, ook aanbevelingen op de wet die hun salarissen aan banden legt. Deze aanbevelingen moeten leiden tot een evenwichtig normeringswet. Dat zeiden ze vandaag in de centrale commissie vergadering in de Staten. De directeuren willen dat er een benchmarkstudie komt naar salarissen en functies in de regio. Ook pleiten ze voor een redelijke overgangsregeling van zeven jaar, in plaats van de huidige 2 jaren. Verder willen ze een correcte berekening van de norm. Tot slot moeten de lokale wetgeving en arbeidscontracten worden gerespecteerd. Accordering van de normeringswet is een van de voorwaarden van Nederland om de korting van 12,5 procent voor werknemers in de publieke sector af te kunnen bouwen. Volgens deze wet mogen topfunctionarissen niet meer dan 130 procent van het salaris van de minister-president verdienen. Donderdagochtend 9 uur wordt de vergadering in de centrale commissie voortgezet.