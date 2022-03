Bieb verhuist tijdelijk naar de Fokkerweg

De nationale bibliotheek vertrekt binnenkort uit Scharloo. De dienstverlening wordt voortgezet in het oude pand van elektrozaak Radio Shack. Dit meldt de Amigoe. Het gaat om een tijdelijke verhuizing. Het gebouw in Scharloo is toe aan een grondige renovatie. De luchtventilatie van het huidige pand is kapot. Het streven is om per 1 april te verhuizen. Maar deze datum staat niet vast. Zodra de renovatie van het huidige gebouw klaar is, kunnen biebleden weer terecht in Scharloo.