Bijna tweeduizend leerlingen doen eindexamen

Op Curaçao zijn gisteren de eindexamens begonnen voor havo- en vwo-leerlingen. Morgen beginnen de examens voor vsbo-leerlingen. In totaal zijn er 1903 examenkandidaten. Dat zijn er zo’n 300 minder dan vorig jaar. Verreweg de meeste leerlingen zitten het het vsbo, in totaal ruim 1300 leerlingen. De examens duren zo’n drie weken. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) heeft een examenlijn geïnstalleerd. Daarop kunnen problemen en opmerkingen worden gemeld.

De examenlijn is tijdens de examenperiode bereikbaar via telefoonnummers 4343710 en 4343737. Of via mailadres heldpdesk@ete.cw.