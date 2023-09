Binnenkort uitspraak in zaak corrupte agenten

Over drie weken, op 29 september, doet de rechter uitspraak in de zaak Golf. In deze zaak worden twee agenten verdacht van corruptie. De agenten zouden smeergeld hebben aangenomen en misbruik hebben gemaakt van hun functie. Ook worden ze vervolgd voor valsheid in geschrifte. De man die eerder veroordeeld is tot 10 jaar gevangenisstraf voor het in brand steken van het belastingkantoor, wordt nu ook verdacht van het omkopen van deze twee agenten.

Golf draait om het verlenen van machtigingen om een vuurwapen te mogen dragen ter zelfverdediging. Uit het onderzoek is gebleken dat degenen die verantwoordelijk waren voor het verlenen van deze machtigingen misbruik hebben gemaakt van hun positie en zich hebben laten omkopen. Daardoor hebben mensen op de verkeerde gronden toestemming gekregen een vuurwapen te dragen. Gelet op de vuurwapenproblematiek op Curaçao speelt acht het OM deze verdenkingen zeer kwalijk. Het OM heeft celstraffen geëist tussen vier en 2 jaar en een verbod op het uitoefenen van hun politievak voor 5 jaar.