Opnieuw verlies voor Curaçaos elftal

Het nationaal elftal heeft voor de tweede keer op rij een nederlaag geleden in de Nations League. De selectie van interim-bondscoach Dean Gorré ging onderuit tegen Martinique met 1-0. Het team eindigde met tien man na een rode kaart voor Leandro Bacuna. De FC Groningen speler kreeg direct rood vanwege zijn rol in een opstootje met spelers van Martinique. Curaçao staat vijfde in Groep A van de CONCACAF Nations League. Trinidad & Tobago gaat met zes punten uit twee duels aan de leiding. De volgende wedstrijd is op 13 oktober tegen Panama. Dit zal een thuiswedstrijd zijn.