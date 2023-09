Mensen gezocht voor walvis- en dolfijnexpeditie

Meestal zijn expedities weggelegd voor wetenschappers en avonturiers. Maar binnenkort kan iedereen met een team onderzoekers op expeditie gaan op zee. De Caribbean Cetacean Society (CCS) organiseert voor de eerste keer de wetenschappelijke walvis- en dolfijnexpeditie Ti Whale An Nou. Dit onderzoeksprogramma is verdeeld in 6 mini expedities en vindt plaats van 10 oktober tot 29 oktober. Bewoners van de ABC-eilanden kunnen hieraan deelnemen. Met de resultaten kan de organisatie de bedreigde dieren beter beschermen. Naast walvissen en dolfijnen worden dit keer ook zeevogels geobserveerd.

Deze ABC-expeditie is opgedragen aan Paul Hoetjes. Paul Hoetjes heeft diversie functies vervuld in het kader van natuurbeheer en behoud voor de Nederlands Caribische regio. Hij was een van de medeoprichters van het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary en was een van de inspiratoren voor het oprichten van de Caribbean Cetacean Society.

Ti Whale An Nou is gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds en is onderdeel van een driejarig programma. De afgelopen drie jaar zijn alle eilanden tussen Grenada en Anguilla, inclusief de Franse, Nederlandse en Engelse eilanden, gemonitord. Vanaf dit jaar worden ook de ABC-eilanden opgenomen in dit meerjarige regionale programma. Registreren kan tot 21 september via www.ccs-ngo.com/ti-whale-an-nou. Foto CCS