De politie heeft vrijdag een 58-jarige man opgepakt voor zware mishandeling. De verdachte zou een man bij een snèk hebben bewerkt met een machete. Het slachtoffer werd naar de dokter gebracht voor zijn verwondingen. De machete is in beslag genomen en de verdachte zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.

