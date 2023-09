Bouwvallig pand in Punda toch onder de sloophamer

Het bouwvallige pand op de hoek van de Keukenstraat en Sommelsdijkstraat mag toch worden gesloopt. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Stichting ProMo vocht de sloop aan en heeft deels gelijk gekregen van de rechter. De minister van VVRP heeft destijds het besluit om tot sloop over te gaan onvoldoende gemotiveerd. Vandaar dat de rechter de beschikking heeft vernietigd. Desondanks laat de rechter de rechtsgevolgen van de beschikking in stand. Dat betekent dat het pand dat in privé bezit is afgebroken mag worden. Tijdens de zitting heeft het ministerie van VVRP het instortingsgevaar voldoende aangetoond. Het is nog niet bekend wanneer de sloopwerkzaamheden worden hervat.

Het pand is overigens in bezit van de erfgenamen De Windt. Het ministerie van VVRP heeft de eigenaren op 22 februari 2023 te kennen gegeven dat ze binnen 48 uur werkzaamheden moesten uitvoeren aan het gebouw. Ook is hen toen duidelijk gemaakt dat als ze in gebreke blijven de overheid deze werkzaamheden op zich zal nemen maar de kosten op de eigenaren zou verhalen. Inmiddels zijn herstelwerkzaamheden een gepasseerd station. Indien het slopen beperkt zou blijven tot het dak en de dakgoot is het niet uitgesloten dat het gebouw niet verder instort.