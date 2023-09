Cft wijst reddingsplan Ennia af

Het Cft is tegen de steun van 600 miljoen euro van Nederland voor verzekeraar Ennia. De voorgenomen reddingsoperatie is volgens de toezichthouder ‘zeer onwenselijk’ en tegen de Rijkswet financieel toezicht. Door het aangaan van de lening kan Curaçao dag zeggen tegen het broodnodige begrotingsoverschot. Bovendien moet het eiland al de hoge coronaleningen herfinancieren. Door het begrotingstekort dat dan ontstaat zullen de overheidsschulden verder oplopen. Op 21 augustus is het negatieve advies al aan premier Pisas en staatssecretaris Van Huffelen verstuurd.

