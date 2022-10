Birmingham reageert geschokt op racistische berichten aan adres Bacuna

Birmingham City steunt middenvelder Juninho Bacuna. Dat heeft de club gisteren laten weten via een statement. De Curaçaos-Nederlandse voetballer kreeg afgelopen week de nodige racistische opmerkingen naar z’n hoofd geslingerd. Dat gebeurde via social media, nadat Bacuna dinsdag had meegespeeld in een vriendschappelijke interland tussen Indonesië en Curaçao. Tien minuten voor het einde werd Bacuna met een rode kaart van het veld gestuurd, waarna zijn social media-accounts volstroomden met reacties. Daarbij zaten ook racistische uitlatingen. Uit onderzoek blijkt dat de berichten afkomstig zijn van accounts die niet uit het Verenigd Koninkrijk komen. Birmingham City reageert geschokt op de racistische beledigingen. De club veroordeelt de acties van de daders. Bacuna zelf reageerde op de uitlatingen door via Instagram Stories steunbetuigingen aan zijn adres te delen.