Bisschop wast de voeten van gevangenen

De gevangenen in SDKK hebben weer frisse voeten. Vandaag heeft bisschop Luis Secco de voeten van twaalf gedetineerden gewassen. Ook de cipiers en directeur Urny Floran deden aan het ritueel mee. Elke wasbeurt eindigde met een zoen op de wreef. In de bijbel waste Jezus vlak voor zijn sterven de voeten van zijn discipelen. Met deze actie toont de bisschop dat hij niet boven anderen staat. Volgens hem moeten gelovigen nederig zijn en zich inzetten voor anderen zonder rekening te houden met ras, kleur of religie.