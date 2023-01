Blackout Aruba

Aruba lag vanmorgen plat door een blackout. Rond elf uur ‘s ochtends viel de stroom over het hele eiland uit. De blackout werd veroorzaakt door een storing in een van de productiemachines. Nutsbedrijf WEB schrijft dat het nog onbekend is wat precies de storing heeft veroorzaakt. Tegen twee uur ‘s middags had een groot deel van het eiland weer stroom. Vliegveld Reina Beatrix werd als een van de eersten aangesloten op het net. Vliegtuigen hoefden vanwege de noodstroom niet uitwijken naar andere luchthavens.