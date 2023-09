Boeli van Leeuwenprijs naar Orlando Cuales

De bekende journalist Orlando Cuales is in de prijzen gevallen. De Boeli van Leeuwenprijs gaat dit jaar naar de directeur en eigenaar van Radio Curom. Dat is vandaag door de minister van Cultuur bekendgemaakt. De prijs wordt om de twee jaar op Van Leeuwens geboortedag, 10 oktober, uitgereikt door de Curaçaose overheid. De erkenning gaat naar personen of organisaties die op cultureel, juridisch, bestuurlijk, sociaal of journalistiek gebied een intellectuele prestatie hebben geleverd van wetenschappelijke diepgang. De prijs bestaat uit 10.000 gulden, een oorkonde en een bronzen beeldje. Op de foto Orlando Cuales met enkele leden van de Konseho Kultural Kòrsou.