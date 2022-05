Boetes voor feveren

De aanpak van het feverprobleem werkt. Deze week zijn drie mannen veroordeeld voor het stunten op de openbare weg. De rechter legde de mannen boetes op. Deze liepen op tot duizend gulden. Ook kregen ze een proeftijd van drie jaar. Als ze in de komende drie jaren weer betrapt worden op feveren of een ander verkeersovertreding zijn ze bovendien hun auto definitief kwijt. In deze zaak draaide het om een gele Toyota Starlet en een felgroene Mazda RX7. Beide auto’s kwamen vaak voor in fever-filmpjes op Facebook en in Whatsappgroepen.

Vanaf december 2021 is de politie samen met het Openbaar Ministerie intensiever gaan handhaven. De politie controleert niet alleen op straat, maar stelt ook onderzoek in naar fever-filmpjes op social media. Het OM hoopt dat het gewijzigde handhavingsbeleid leidt tot een verschuiving van fever op de openbare weg, naar een gereguleerde fever waarbij de overheid voorwaarden kan stellen ten aanzien van de veiligheid.