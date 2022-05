Spanning coalitie Bonaire loopt op

Er zijn groeiende spanningen in de coalitie op Bonaire. De bouwvergunning voor Sunset Beach maakt de samenwerking tussen de MPB en UPB moeilijker. Het nieuwe appartementencomplex op Sunset Beach krijgt vijf verdiepingen. Dit is tegen de geldende bouwvoorschriften. Coalitiepartij UPB en gezaghebber Edison Rijna zijn voorstander om dit toe te staan. De twee MPB-gedeputeerden zijn tegen. Hierdoor is er een patstelling ontstaan binnen het bestuurscollege. Binnenkort wordt er opnieuw gestemd. De stem van de gezaghebber is dan doorslaggevend.