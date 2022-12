Bonaire innovatiefste bestemming in Cariben

Bonaire is in de prijzen gevallen. Het buureiland is gekozen tot de innovatiefste bestemming van het jaar. De prijzen zijn uitgereikt door de Caribbean Journal & Caribbean Travel Awards. Dat meldt het Bonairiaanse toeristenbureau. De toonaangevende website beoordeelt jaarlijks de prestaties van de toeristenindustrie in het Caribisch gebied. Bonaire wordt geprezen om de lancering van de Bonaire Bond en de invoering van de nieuwe toeristentaks. Verder is Brass Boer Bonaire uitgeroepen tot beste Caribische restaurant van het jaar. Curaçao komt overigens ook voor op het lijstje. Sandals Royal Resort is van alle nieuwe all-inclusive resorts gekozen tot het best.