Veroordeling Arubaanse ex-minister terecht

De veroordeling van de Arubaanse oud-minister Paul Croes ‘kan in stand blijven’. Dat adviseert advocaat-generaal Désirée Paridaens aan de Hoge Raad. Paul Croes is vanwege ambtelijke omkoping, verduistering en witwassen veroordeeld. In de periode van oktober 2013 tot eind maart 2017 was hij minister van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid. In die periode verleende hij ontheffingen van arbeidsvergunningen. In ruil daarvoor kreeg hij kortingen bij lokale ondernemingen en steekpenningen. Het Hof veroordeelde Croes tot een gevangenisstraf van drie jaar. Bovendien is hij voor een periode van acht jaar uit het ambt gezet. Ook mag hij geen lid zijn van een partij. Croes stapte vervolgens naar de Hoge Raad. De uitspraak is op 7 februari.