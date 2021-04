Bonaire: “Kom niet naar Rincon op Dia di Rincon”

Bonaire roept alle inwoners op om morgen niet naar Rincon te komen op Dia di Rincon. Dat zei gezaghebber Edison Rijna vanochtend in speciale videoverklaring. Bonaire heeft recent het risiconiveau verlaagd naar niveau 4, maar dit betekent niet dat het gevaar voor een nieuwe uitbraak is geweken. Rijna vraagt Bonairianen om de dag te vieren binnen de familiaire kring en alle coronamaatregelen in acht te nemen, dit betekent dat er met niet meer dan tien personen mag worden samengekomen.