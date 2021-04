Sint Maarten krijgt toch financiële steun van Nederland

Sint-Maarten kan toch weer op financiële hulp rekenen uit Nederland. Dat meldt Caribisch Netwerk. De leningen waren stopgezet, nadat Sint-Maarten Nederland bij de VN beschuldigd had van ‘racisme’ en ‘neo-koloniaal’ gedrag. Hierop volgde een debat in het Parlement van Sint Maarten, waarna parlementsvoorzitter Rolando Brison aan Knops schrijft te ‘bevestigen’ dat de Staten nog steeds achter het akkoord met Nederland staan. De klacht van Sint-Maarten over de corona-leningen zou volgens Brison achterhaald zijn, nu de Raad van State ook aanpassingen wil.

Volgens demissionair staatssecretaris Knops is de steun in die brief ‘voldoende helder’ om de geldkraan toch weer open te zetten. Sint-Maarten krijgt voor de tweede kwartaal van dit jaar 39 miljoen Antilliaanse guldens. In de afgelopen maanden is er met premier Jacobs ‘een positieve start’ gemaakt met de hervormingen, schrijft Knops aan de Tweede Kamer. Voor het Nederlandse kabinet is dat ook de reden om uiteindelijk meer leningen te verstrekken.