Bonaire treedt harder op tegen vakantieverhuur in woonwijken

Er is een grote vraag naar betaalbare woningen op Bonaire. Het Bestuurscollege heeft daarom een taskforce ingesteld. Deze gaat zich bezighouden met de aanpak van vakantieverhuur in woonwijken waar dit niet is toegestaan. De komende periode zal de overheid hier meer op gaan controleren. Het verhuren van woningen voor korte termijn levert vaak meer geld op dan verhuur voor langere termijn. Dit betekent dat het voor inwoners steeds lastiger wordt om een woning te huren. Er zijn namelijk minder huizen beschikbaar en de huurprijzen zijn hoger. In de afgelopen periode zijn in een aantal wijken woningeigenaren aangeschreven. Ook zijn makelaars en notarissen geïnformeerd over het beleid.

Meer over betaalbare woning bonaire