‘Bonaire wordt weer code geel-bestemming’

Bonaire wordt weer een code geel bestemming. Dit heeft gezaghebber Edison Rijna dinsdag verklaard. Op 21 oktober had Bonaire aan Nederland gevraagd de code oranje te vervangen voor een code geel omdat er sprake was van een daling van het aantal coronagevallen. Volgens Rijna heeft het besluit van Nederland enige tijd geduurd, maar verandert het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag de code en kunnen Nederlandse toeristen ook weer naar Bonaire.

Vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen had Bonaire halverwege september Nederland gevraagd het eiland als ‘code oranje’-bestemming te bestempelen, waardoor alleen nog noodzakelijke reizen waren toegestaan. Inmiddels is het aantal besmettingen flink gedaald. Op 3 november was er 1 actief geval van Covid-19 op Bonaire. 130 personen zijn hersteld en er zijn geen ziekenhuisopnamen.