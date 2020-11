Politie pakt vijf inbrekers op

De politie heeft gistermiddag vijf mannen aangehouden die worden verdacht van twee inbraken die eerder op de dag plaatsvonden in een huis aan de Schonegevelstraat en een huis aan de Borinquenweg. De mannen werden opgepakt in een huis aan de Sto. Domingoweg. In dat huis werden verschillende spullen in beslag genomen die volgens de politie waren gestolen. Verder zijn ook enkele marihuananplanten in beslag genomen en drie auto’s.

Het gaat om vijf mannen tussen de 20 en 25 jaar oud, afkomstig uit Curaçao en de Dominicaanse Republiek. De politie onderzoekt nu of de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan meer misdrijven.