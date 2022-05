Bondscoach Curaçao accepteert ook baan bij Groningen

Art Langeler krijgt het druk. De Zwollenaar, die onlangs werd aangesteld als bondscoach van Curaçao, krijgt ook een functie in de jeugdopleiding van FC Groningen. Dit melden diverse media. Langeler zal de twee functies gaan combineren. Wat Langeler precies gaat doen bij de jeugdopleiding van Groningen, is niet duidelijk. Eerder dit seizoen werd de trainer uit Zwolle nog ontslagen bij PEC, omdat de resultaten allesbehalve goed waren. Langeler verliet de club toen ze onderaan de ranglijst bungelden. Eerder was Langeler ook al werkzaam als hoofd jeugdopleiding bij PSV en als directeur voetbalontwikkeling van de KNVB.