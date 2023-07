Braam toch ministeriabel

Eduard Braam kan toch een ministerpost bekleden. Dat heeft het hof vandaag bepaald. De MFK-politicus is vorig jaar in hoger beroep gegaan. Een eerder vonnis stelde dat personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld niet in aanmerking komen voor het ministerschap. Het hof komt tot een andere conclusie. De rechters zeggen nu dat een verdachte pas veroordeeld is als de strafrechter een straf oplegt. Dat is in Braams geval niet zo. Het Statenlid en bedrijfsarts is in 2000 veroordeeld voor ontucht met een 16-jarige ex-patiënte. Maar voor die veroordeling kreeg Braam geen straf. De rechters vonden daar geen reden voor, omdat hij geen strafblad had en omdat hij genoeg maatschappelijke schade had geleden door de strafzaak. Met deze uitspraak kan Braam, indien regeringspartij MFK dat wil, alsnog minister worden. De portefeuille van GMN wordt bijvoorbeeld nu gedeeld tussen financiënminister Javier Silvania en minister van Algemene Zaken Gilmar Pisas. Het parlementslid voor de MFK trok zich in de kabinetsformatie terug als kandidaat-minister van Justitie.