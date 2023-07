Controle MEO bij importbedrijf

Het inspectieteam van het ministerie van Economische Ontwikkeling trof gisteren heel veel artikelen aan waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De controle vond plaats bij United Sugar Trading Company in Seru Lora. De ambtenaren stuitten onder andere op dierenvoer, suiker en vruchtensap met een verlopen houdbaarheidsdatum. Het ministerie van Gezondheid is erbij geroepen voor het bepalen van de boete. Zodra de inventarisatie van alle producten achter de rug is, worden de spullen naar de landfill gebracht voor vernietiging.