Brandweerman vergreep zich aan zijn minderjarige schoonzusje

Een brandweerman, die ervan wordt verdacht zijn minderjarige schoonzusje te hebben misbruikt, hangt een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd. Dat hoorde de 32-jarige tegen zich eisen voor de rechter. Het misbruik begon toen het meisje 14 jaar oud was. Het meisje raakte zelfs zwanger van haar zwager. Doordat haar lichaam nog niet volgroeid is, kreeg ze een miskraam. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de brandweerman de vader is van het ongeboren kind. De rechter doet op 20 juli uitspraak.

