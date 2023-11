Breuk tussen Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo

De Curaçaose tennisser Jean-Julien Rojer heeft een nieuwe dubbelpartner. De Salvadoraan Marcelo Arévalo heeft de samenwerking beëindigd. Dit besluit kwam als een verrassing. Rojer en Arévalo wonnen vorig jaar samen op Roland Garros. Dat betekende voor de 42-jarige Curaçaoënaar zijn derde Grand Slam-titel. In 2015 was hij de beste op Wimbledon en in 2017 op de US Open. Op die toernooien vormde hij een koppel met de Roemeen Horia Tecau. Rojer vervolgt zijn loopbaan aan de zijde van de 29-jarige Brit Lloyd Glasspool.