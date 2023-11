Herdenking instorting Julianabrug

Vandaag is het 56 jaar geleden dat de Julianabrug tijdens de bouw instortte. Vijftien personen kwamen om bij het tragische ongeval. Elk jaar wordt op 6 november deze ramp herdacht. Dat gebeurt bij het monument aan de voet van de brug aan de Punda-zijde. Tussen 9 en 11 uur worden er kransen gelegd bij het plein dat onlangs is opgeknapt. Ook zullen verschillende ministers en vakbondsleiders een toespraak houden. Het thema is ‘Totale veiligheid voorkomt fatale ongevallen’. De catastrofe in 1967 werd veroorzaakt door eenvoudige laswerkzaamheden. De stalen staven raakten daardoor verzwakt, waardoor ze braken en de grote brug neerstortte.