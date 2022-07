Curaçao heeft gisteren een bronzen medaille gewonnen op het Wereldkampioenschap Paso Fino in Colombia. De dochter van oud-premier Gerrit Schotte, Sophia, eindigde in de jeugdcompetitie op de derde plaats. Het wereldkampioenschap beleeft alweer zijn dertiende editie. Aan het paardentoernooi doen acht landen mee met ruim 150 deelnemers. Schotte is meegereisd om zijn dochter aan te moedigen.