Drie nieuwe rechters voorgedragen

Gert-Jan Wouters wordt de nieuwe vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Deze functie werd eerst door Mauritz de Kort bekleed. Doordat De Kort in januari benoemd werd tot hofpresident, kwam deze positie vrij. Wouters is momenteel rechter bij de rechtbank in Rotterdam. Zijn benoeming gaat in per 1 september. Ook rechters Veerman en Wolfrat verruilen Nederland voor het Caribische gebied. Zij starten eveneens per 1 september.

Meer over benoemingen hof rechters vicepresident