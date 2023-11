Buggy’s Curaçao Activities in as

Een enorme tegenslag voor Curaçao Activies. Gisteravond heeft een brand de buggy’s van het tourbedrijf in as gelegd. Slechts een safari jeep is niet in vlammen opgegaan. De politie en de brandweer vermoeden dat er sprake is van brandstichting. Op de plaats delict vonden ze een aansteker en resten van iets dat op een Molotov cocktail lijkt. De buggy’s bevonden zich op de parkeerplaats van Sambil. Het winkelcentrum heeft camerabewaking. De autoriteiten hopen de daders op te sporen via deze beelden. Foto: Extra