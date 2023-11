Prinses Beatrix op Curaçao

Prinses Beatrix is gisteren aangekomen op Curaçao. Tot en met vrijdag blijft ze in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanleiding voor het bezoek is het DCNA-congres. De prinses is beschermvrouwe van het koepelorgaan van de natuur-en milieuorganisaties. Beatrix bezoekt straks landhuis Savonet en nationaal park Shete Boka. Morgen gaat ze langs bij de buurttuinen van Ser’i Otrobanda. Ook brengt ze een bezoek aan Rif Sint Marie en Hermanus. Donderdag en vrijdag is ze op Aruba. Ook daar volgt ze een speciaal programma en woont ze de afsluiting van het DCNA-congres bij.